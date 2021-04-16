Кросби забросил шайбу в ворота «Филадельфии» после того, как получил клюшку со скамейки запасных

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:2 Б).

При этом 33-летний канадец вкатывался в чужую зону без клюшки, так как ранее отдал ее своему партнеру Браяну Дюмулену. Во время проезда возле скамейки «Пингвинз» заместитель главного менеджера по оборудованию команды Джон Тальянетти протянул Кросби клюшку, после чего форвард забросил шайбу.