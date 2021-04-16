Стэмкос выбыл до мая из-за травмы

Капитан «Тампы Бэй» Стивен Стэмкос помещен в долгосрочный список травмированных, информирует сайт НХЛ.

Стэмкос получил травму нижней части тела 8 апреля в матче с «Коламбусом» (6:4).

31-летний канадец забросил шайбу в этой встрече, а повреждение получил в третьем периоде, что не позволило ему доиграть матч.

Нападающий помещен в долгосрочный список травмированных задним числом от 9 апреля и может вернуться на лед 1 мая в игре с «Детройтом». Таким образом, он пропустит около 10 матчей.

Стэмкос в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 17 результативных передач.