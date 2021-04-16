Тренер «Каролины» назвал Свечникова одним из лучших игроков в матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру форварда Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

«Сегодня у него было еще несколько шансов отличиться, а особенно хорош он был в первом периоде. Он был одним из лучших игроков матча», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин в матче против «хищников» набрал 2 (1+1) очка, забросив впервые с 30 марта.

После этого матча «Каролина» с 60 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 49 очками — на четвертой строчке.