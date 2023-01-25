Кросби увеличил отрыв от Овечкина по очкам в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби забролсил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

35-летний канадец забросил шайбу в конце второго периода и сделал счет 4:4. Теперь на его счету 1464 (540+924) очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 16-е место в истории лиги.

Кросби увеличил отрыв от российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, идущего на 17-й строчке. У россиянина 1462 (810+652) очка за карьеру в НХЛ.

В текущем сезоне Кросби провел 47 матчей, в которых набрал 55 (23+32) очков.