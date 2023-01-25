Проворов сделал 2 голевые передачи в первом периоде матча против «Лос-Анджелеса»
«Филадельфия» и «Лос-Анджелес» обменялись двумя голами в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.
В обоих заброшенных шайбах «Флайерз» принял участие российский защитник Иван Проворов. Он сделал две голевые передачи и достиг отметки в 15 ассистов в этом сезоне.
Всего в этом сезоне 26-летний Проворов набрал 18 (3+15) очков в 49 матчах.
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|П
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|48
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|27
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|3
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|46
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|
Монреаль – Бостон
|- : -
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|- : -
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|- : -
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|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
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Детройт – Сан-Хосе
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Нью-Джерси – Вегас
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Сент-Луис – Баффало
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|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|73
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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|66
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|Г
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|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|49
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
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Торонто
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