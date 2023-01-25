Проворов сделал 2 голевые передачи в первом периоде матча против «Лос-Анджелеса»

«Филадельфия» и «Лос-Анджелес» обменялись двумя голами в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ.

В обоих заброшенных шайбах «Флайерз» принял участие российский защитник Иван Проворов. Он сделал две голевые передачи и достиг отметки в 15 ассистов в этом сезоне.

Всего в этом сезоне 26-летний Проворов набрал 18 (3+15) очков в 49 матчах.