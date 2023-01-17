Кросби обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).
Это результативное действие стало для 35-летнего канадца 1458-м за карьеру в лиге. Он опередил Теему Селянне (1457 очков) и вышел на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Лучшим бомбардиром в истории лиги является Уэйн Гретцки (2857).
Список лучших бомбардиров в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 гола + 1963 передачи)
2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)
3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)
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16. Александр Овечкин — 1460 (810 + 650)
17. Сидни Кросби — 1458 (538 + 920)
18. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)
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|00:00
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Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 4 Б
|17.01
|00:00
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Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 4
|17.01
|02:00
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Вегас – Даллас
|0 : 4
|17.01
|03:00
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Коламбус – Рейнджерс
|1 : 3
|17.01
|03:00
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Питтсбург – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:30
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Айлендерс – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|17.01
|04:00
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Нэшвилл – Калгари
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Сент-Луис – Оттава
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