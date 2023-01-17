Шайба Орлова в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Айлендерс», Овечкин сделал голевой пас

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Хозяева вели со счетом 3:0 до середины второго периода, у «островитян» отличились Себастьян Ахо, Мэтт Мартин и Хадсон Фэшинг. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей.

У гостей в основное время забросили Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по голевому пасу. Орлов стал автором победной шайбы в овертайме.

«Вашингтон» прервал серию из двух поражений подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 46 матчах. «Айлендерс» идут на девятой строчке с 50 очками в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Ахо — 4 (Бэйли, Добсон), 4:24 — 1:0. Мартин — 4 (Клаттербак, Романов), 13:19 — 2:0. Фэшинг — 3 (Пажо, Бовилье), 23:51 — 3:0. Хэтэуэй — 7 (Овечкин, Юханссон), 30:01 — 3:1. Уилсон — 1 (Бэкстрем, Орлов), 33:08 — 3:2. Оши — 9 (Густафссон, Кузнецов), 45:54 — 3:3. Орлов — 3 (Оши), 64:27 — 3:4.

Вратари: Сорокин — Кемпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (11+6+11+2) — 35 (5+14+12+4).

Наши: Романов (19.58/1/0) — Кузнецов (17.09/0/-1), Овечкин (21.25/2/+1), Орлов (25.56/1/+1).

17 января. Нью-Йорк. UBS Arena.