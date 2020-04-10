Экс-главный тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш не удивлен, что Григорий Денисенко продолжит карьеру в НХЛ. 30 апреля у него заканчивается контракт с клубом КХЛ, и «Пантерз» уже предложилаи ему трехлетнее соглашение.

— Все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ — вопрос времени, это было очевидно уже после того, как он отлично проявил себя на молодежном чемпионате мира, — цитируют «Известия» Мактавиша. — Возможно, первый сезон ему придется провести в АХЛ, в фарм-клубе, чтобы адаптироваться к жизни в Америке, привыкнуть к требованиям североамериканского хоккея. Но думаю, шанс в НХЛ он получит. У Григория есть всё, чтобы заиграть в этой лиге. В первую очередь талант и любовь к работе.