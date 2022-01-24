Крайдер стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер был назван первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В трех матчах американец забил 5 голов, а также сделал 2 результативные передачи. Он сравнялся с Александром Овечкиным и Леоном Драйзайтлем в списке лучших снайперов лиги (по 29 голов).

Второй звездой выбран голкипер «Сент-Луиса» Вилле Хуссо. Он выиграл все три встречи, пропуская в среднем 1,34 гола за игру.

Третьей звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер. В трех матчах он забил 6 голов. Отметим, что в игре против «Лос-Анджелеса» он сделал пента-трик.