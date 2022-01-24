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Сегодня, 21:16

Дмитрий Орлов принес извинения сопернику, которому нанес травму

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принес извинения сопернику за нанесенную травму
Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото ХК «Вашингтон».

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принес извинения нападающему «Виннипега» Николаю Элерсу. Россиянин нанес травму датчанину в одном из матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Орлов на 14-й минуте третьего периода ударил Элерса в колено. За это россиянин получил дисквалификацию на два матча, а соперник позже был помещен в список травмированных.

«Я знаю, что это паршиво, когда ты получаешь травму и пропускаешь игры. Решил написать ему», — цитирует россиянина в Twitter журналист Том Гулитти.

Орлов уже отбыл дисквалификацию и может вернуться в состав «Кэпиталз».

Дмитрий Орлов
Николай Элерс
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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2 Лос-Анджелес 42 21 21 47
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Вашингтон

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 37 58
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Джонатан Юбердо

Флорида

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И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

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