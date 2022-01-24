Дмитрий Орлов принес извинения сопернику, которому нанес травму

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принес извинения нападающему «Виннипега» Николаю Элерсу. Россиянин нанес травму датчанину в одном из матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Орлов на 14-й минуте третьего периода ударил Элерса в колено. За это россиянин получил дисквалификацию на два матча, а соперник позже был помещен в список травмированных.

«Я знаю, что это паршиво, когда ты получаешь травму и пропускаешь игры. Решил написать ему», — цитирует россиянина в Twitter журналист Том Гулитти.

Орлов уже отбыл дисквалификацию и может вернуться в состав «Кэпиталз».