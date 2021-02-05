Кожевников отреагировал на седьмое место Овечкина в списке снайперов НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выход Александра Овечкина на 7-е место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Саша бомбардир от природы, забивает свои голы. Молодец, его можно поздравить. Дай Бог ему догнать и побить рекорд Гретцки, — сказал Кожевников «СЭ». — Он способен догнать его, если будет нормальный чемпионат. Готовиться надо, все-таки и возраст, и к нему относятся уже по-другому. Конечно, это престиж страны, нашей хоккейной школы, что у нас есть такие игроки. Панарин тоже хорошо играет, забивает и отдаёт».

5 февраля Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (2:4) и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов турнира с 709 голами.

На шестом месте рейтинга находится канадский форвард Фил Эспозито, у которого 717 голов. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

(Анастасия Пастернак)