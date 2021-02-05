Овечкин объяснил, почему много времени проводит на площадке в матчах НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ рассказал, почему вынужден проводить много времени на площадке.

5 февраля в матче с «Рейнджерс» российский хоккеист сыграл 27 минут и 10 секунд, что является 10-м по продолжительности временем в игровой карьере.

«Когда чувствуешь себя хорошо, то и бежится лучше. Я был свеж, тем более, команда хотела выиграть. В таких ситуациях лидерам приходится проводить двойные смены, не вижу в этом ничего удивительного», — заявил Овечкин.

35-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (2:4) и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших бомбардиров турнира с 709 голами.

На шестом месте рейтинга находится канадский форвард Фил Эспозито, у которого 717 голов. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.