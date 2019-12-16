Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» более 14 миллионов долларов. Он сыграл за «Кингз» только 81 матч

Илья Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» более 14 миллионов долларов (до выплаты налогов). По условиям контракта, он получил 8,5 миллиона долларов за первый сезон, 5,3 миллиона в качестве бонусов и около 280 тысяч в качестве базовой зарплаты — за второй сезон. «Недополучит» россиянин только 420 тысяч за оставшуюся часть этого чемпионата и 4,25 миллиона за третий год в «Кингз».

Ковальчук сыграл в «Лос-Анджелесе» 81 матч и набрал 43 (19+24) очка при показателе полезности «минус 36». Сегодня клуб выставил Илью на драфт отказов с целью расторжения контракта.

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