Макдэвид побил рекорд Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по очкам в большинстве за сезон.
Ранее форвард помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в гостевом матче с «Виннипегом». Таким образом, он достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.
Ранее клубный рекорд принадлежал Уэйну Гретцки. В его активе было 57 очков в большинстве в сезоне-1981/82. Гретцки тогда забил 18 голов и отдал 39 результативных передач.
Всего на счету 26-летнего Макдэвида 122 (52+70) очка в 64 играх текущего сезона.
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1.03
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3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
|6.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
|
Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
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