Костин в матче с «Нью-Джерси» забросил третью шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». 22-летний россиянин забросил шайбу на 16-й минуте и сделал счет 1:2. На данный момент Костин набрал 7 (3+4) очков в 31 матче сезона. The real Klim Kostin stands up. #stlblues pic.twitter.com/d609gHEu9b — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 11, 2022