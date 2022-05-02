Джерри пропустит первые матчи «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри пропустит начало серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

27-летний канадец не сыграет минимум в первых двух играх из-за травмы нижней части тела. Серия «Питтсбург» — «Рейнджерс» начнется 4 мая (2:00 мск).

В текущем сезоне Джерри провел 58 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 138 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.