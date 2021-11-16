Компания Fenway Sports Group приобретет контрольный пакет акций «Питтсбурга»
23:28
Компания Fenway Sports Group достигла договоренности о приобретении контрольного пакета акций клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург». На этой неделе совет директоров одобрит сделку, после чего она будет завершена официально, сообщает Sportico.
Также сделку должна одобрить и Национальная хоккейная лига. Неизвестно, какая будет итоговая сумма сделки, но аналитики оценивали стоимость «Питтсбурга» в 845 миллиона долларов.
Отметим, что Fenway Sports Group владеет другой спортивной командой — бейсбольным «Бостон Ред Сокс». Недавно компания также приобрела большую часть акций футбольного «Ливерпуля».
С 1999 года владельцами «Питтсбурга» являются Рон Беркл и Марио Лемье.
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