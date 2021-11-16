Клубы НХЛ вернутся к варианту обмена Тарасенко после окончания сезона

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает пользоваться спросом у других клубов НХЛ. Но к этому вопросу они планируют вернуться уже после завершения сезона, сообщает журналист Адам Гретц.

Действующее соглашение Тарасенко с «Сент-Луисом» рассчитано до конца сезона-2022/23. Его зарплата составляет 7,5 миллиона долларов в год.

Этим летом россиянин запросил обмен из-за отсутствия доверия от руководства «Сент-Луиса» и разногласия с одноклубниками. Однако «Блэюз» так и не обменяли игрока.

В этом сезоне 29-летний россиянин набрал 14 (7+7) очков в 14 встречах.