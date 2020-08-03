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«Колорадо» — «Сент-Луис»: видео победного гола на последней секунде

04:26
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«Колорадо» в матче группового этапа обыграл «Сент-Луис» — 2:1. Назем Кадри забросил победную шайбу в большинстве за секунду до окончания третьего периода. Результативным передачами отметились Габриэль Ландескуг и Натан Маккиннон.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате.

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