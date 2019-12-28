«Колорадо» проиграл «Миннесоте», Ничушкин сделал передачу

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Миннесоте» — 4:6. Дубль в составе «лавин» оформил Мэтт Колверт. На счету Валерия Ничушкина результативная передача и силовой прием за 11.14 на льду. У Никиты Задорова показатель полезности «+1» за 18.17 (2.19 — в меньшинстве).

У «дикарей» по две передачи сделали Зак Паризе и Кевин Фиала.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Голы: Соуси — 5 (Гринуэй, Фиала), 5:33 — 0:1. Стаал — 15 (Фиала, Паризе), 9:22 — 0:2. Колверт — 9 (Коул, Белльмар), 18:24 — 1:2. Ландескуг — 9, 19:10 — 2:2. Хант — 7 (бол., Дамба, Канин), 31:18 — 2:3. Маккиннон — 22 (Макар, Рантанен), 39:12 — 3:3. Колверт — 10 (Белльмар, Ничушкин), 41:33 — 4:3. Цуккарелло — 10 (Бродин, Паризе), 50:41 — 4:4. Раск — 4, 51:58 — 4:5. Сутер — 5 (п.в., Эрикссон Эк), 58:48 — 4:6.

Вратари: Францоуз (58:18 — 58:48, 59:00) — Дубник.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 44 (15+14+15) — 33 (13+11+9).

Наши: Задоров (18.17/0/+1), Ничушкин (11.14/0/0) — -.

28 декабря. Денвер. Pepsi Center.