«Колорадо» прервал победную серию из 8 матчей, Наместников забил во второй встрече кряду

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Анахайму» — 3:4. Победный гол на счету Рикарда Ракелля. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лавин» Габриэль Ландескуг, набравший 3 (1+2) очка.

Владислав Наместников забил во второй игре подряд. Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ за 14.48 на льду. У Валерия Ничушкина «-1» за 13.24. У Никиты Задорова «-3» за 7.58. Владислав Каменев сыграл 7.11.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Наместников — 15 (Маккиннон, Ландескуг), 3:51 — 1:0. Агоццино — 1 (Рауни, Ирвин), 5:34 — 1:1. Гюле — 4 (Сильверберг, Ракелль), 13:40 — 1:2. Ландескуг — 19 (бол., Жирар, Жост), 14:29 — 2:2. Стил — 6 (Гецлаф), 32:48 — 2:3. Маккиннон — 34 (бол., Ландескуг, Жост), 47:19 — 3:3. Ракелль — 14, 64:58 — 3:4.

Вратари: Францоуз — Миллер.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 35 (13+7+8+7) — 30 (10+5+10+5).

Наши: Задоров (7.58/1/-3), Каменев (7.11/0/0), Наместников (14.48/2/-1), Ничушкин (13.24/1/-1) — -.

5 марта. Денвер. Pepsi Center.