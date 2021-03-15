«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», Ничушкин набрал одно очко

«Колорадо» победил «Лос-Анджелес» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Назем Кадри, Андре Бураковски, Йоонас Донской и Нантан Маккиннон. Одно очко за результативный пас записал в свой актив Валерий Ничушкин. У гостей шайбу забросил Кертис Макдермид.

«Колорадо» набрал 34 очка и занимает третье место в Западном дивизионе. «Лос-Анджелес» на пятой позиции — 28 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)