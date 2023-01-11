Мэттью Ткачак набрал 50 очков за 39 матчей. Быстрее него в истории «Флориды» это делали только Буре и Юбердо

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Этот гол стал для форварда 50-м результативным действием в сезоне-2022/23, всего у него 21 шайба и 29 голевых передач.

Быстрее Ткачака 50 очков в истории «Флориды» набирали лишь два хоккеиста — Павел Буре и Джонатан Юбердо. Буре принадлежит рекорд — он достиг этой отметки за 34 матча, Юбердо идет на второй строчке с 37 играми.