Сорокин выйдет в старте «Айлендерс» на матч с «Эдмонтоном»

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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретятся с «Эдмонтоном».

В воротах «островитян» с первых минут сыграет голкипер Илья Сорокин, защитник Александр Романов — во втором звене.

Матч «Эдмонтон» — «Айлендерс» пройдет сегодня и начнется в 4:30 мск.