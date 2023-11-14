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Сегодня, 04:11

Сорокин выйдет в старте «Айлендерс» на матч с «Эдмонтоном»

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретятся с «Эдмонтоном».

В воротах «островитян» с первых минут сыграет голкипер Илья Сорокин, защитник Александр Романов — во втором звене.

Матч «Эдмонтон» — «Айлендерс» пройдет сегодня и начнется в 4:30 мск.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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4 Нью-Джерси 13 7 6 15
5 Филадельфия 15 7 8 15
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1 Бостон 14 11 3 24
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3 Детройт 15 8 7 18
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6 Монреаль 15 7 8 16
7 Баффало 15 7 8 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 14 10 4 21
2 Колорадо 13 8 5 16
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4 Сент-Луис 13 7 6 15
5 Аризона 14 7 7 15
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 14 5 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 15 11 4 23
3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
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Никита Кучеров

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