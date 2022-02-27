«Коламбус» пока не начинал переговоры с Лайне о продлении контракта

«Коламбус» хочет заключить новый долгосрочный контракт с нападающим Патриком Лайне. Однако переговоры между сторонами пока не начинались, сообщает TFP.

Перед началом нынешнего сезона Лайне согласился на квалификационное предложение «Коламбуса», подписав однолетний контракт на 7,5 миллиона долларов.

Лайне был выбран «Виннипегом» под вторым номером драфта-2016. В своих первых четырех сезонах в НХЛ он забивал не менее 28 голов, в том числе рекордные в карьере 44 в чемпионате сезона-2017/18, когда он уступил только форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (48).