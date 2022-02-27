«Коламбус» пока не начинал переговоры с Лайне о продлении контракта
«Коламбус» хочет заключить новый долгосрочный контракт с нападающим Патриком Лайне. Однако переговоры между сторонами пока не начинались, сообщает TFP.
Перед началом нынешнего сезона Лайне согласился на квалификационное предложение «Коламбуса», подписав однолетний контракт на 7,5 миллиона долларов.
Лайне был выбран «Виннипегом» под вторым номером драфта-2016. В своих первых четырех сезонах в НХЛ он забивал не менее 28 голов, в том числе рекордные в карьере 44 в чемпионате сезона-2017/18, когда он уступил только форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (48).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Питтсбург
|54
|32
|22
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|71
|4
|Вашингтон
|54
|28
|26
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|48
|19
|29
|46
|7
|Филадельфия
|52
|16
|36
|42
|8
|Нью-Джерси
|52
|18
|34
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|2
|Тампа-Бэй
|51
|34
|17
|74
|3
|Торонто
|52
|34
|18
|72
|4
|Бостон
|52
|31
|21
|66
|5
|Детройт
|53
|23
|30
|52
|6
|Оттава
|51
|19
|32
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|53
|13
|40
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|50
|31
|19
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|51
|31
|20
|68
|2
|Лос-Анджелес
|53
|29
|24
|65
|3
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|52
|29
|23
|61
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|52
|23
|29
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|27.02
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|1 : 2
|27.02
|03:30
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3
|27.02
|03:30
|
Детройт – Торонто
|7 : 10
|27.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|2 : 3
|27.02
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|7 : 3
|27.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|27.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|5 : 2
|27.02
|21:00
|
Каролина – Эдмонтон
|- : -
|27.02
|22:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|27.02
|23:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|27.02
|23:59
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|75
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|74
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|37
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|36
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|52
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.03
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03