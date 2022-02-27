Игроки «Аризоны» провели встречу с руководством клуба и профсоюзом НХЛ

Игроки «Аризоны» провели встречу с руководством клуба и профсоюзом хоккеистов НХЛ, на которой обсуждалось будущее клуба, сообщает Sportsnet.

Со следующего сезона «Аризона» будет играть на новой многоцелевой арене, расположенной на территории Университета штата Аризона.

В соответствии с соглашением, которое было одобрено наблюдательным советом ВУЗа, этот стадион станет домашним для команды НХЛ вплоть до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления аренды еще на один год.

На совете были приняты два документа, представленные университетом: план капитального развития и соглашение об одобрении лицензии. «Койоты» обязуются заплатить около 20 миллионов долларов за обновление арены вместимостью 5 тысяч человек, где также будет проводить домашние игры студенческого чемпионата США команда этого ВУЗа.