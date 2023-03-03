«Коламбус» обменял Куика в «Вегас»

«Коламбус» обменял вратаря Джонатана Куика в «Вегас» спустя один день после обмена голкипера из «Лос-Анджелеса».

За голкипера «Блю Джэкетс» получили вратаря Майка Хатчинсона, а также выбор в седьмом раунде драфта НХЛ в 2025 году. Также клуб удержал 50 процентов зарплаты Куика в своей платежной ведомости.

Действующий контракт 37-летнего вратаря с кэпхитом 5,8 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Куик выступал за «Кингз» с сезона-2007/08. Он дважды становился с клубом обладателем Кубка Стэнли — в 2012 и 2014 годах.