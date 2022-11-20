«Бостон» обыграл «Чикаго», у Макэвоя ассистентский покер

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:1.

В составе «Брюинз» ассистентский покер оформил Чарли Макэвой, у Брэда Маршана три результативные передачи, дубль оформил Давид Пастрняк, 2 (1+1) у Патриса Бержерона.

После этого матча «Бостон» с 32 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 15 очками — на 12-й строчке Запада.