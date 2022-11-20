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Сегодня, 05:34

«Бостон» обыграл «Чикаго», у Макэвоя ассистентский покер

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:1.

В составе «Брюинз» ассистентский покер оформил Чарли Макэвой, у Брэда Маршана три результативные передачи, дубль оформил Давид Пастрняк, 2 (1+1) у Патриса Бержерона.

После этого матча «Бостон» с 32 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 15 очками — на 12-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 18 8 10 19
6 Филадельфия 18 7 11 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 16 2 32
2 Торонто 19 10 9 24
3 Тампа-Бэй 18 11 7 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 18 9 9 20
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7 Баффало 18 7 11 14
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 11 7 24
2 Виннипег 16 10 6 21
3 Колорадо 16 10 6 21
4 Сент-Луис 17 9 8 18
5 Нэшвилл 18 8 10 18
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 17 6 11 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 20 11 9 23
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7 Сан-Хосе 19 6 13 15
8 Анахайм 18 5 13 11
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20.11 00:00
Флорида – Калгари
 4 : 5 Б
20.11 03:00
Бостон – Чикаго
 6 : 1
20.11 03:00
Вашингтон – Колорадо
 0 : 4
20.11 03:00
Виннипег – Питтсбург
 0 : 3
20.11 03:00
Коламбус – Детройт
 1 : 6
20.11 03:00
Монреаль – Филадельфия
 5 : 4 Б
20.11 03:00
Торонто – Баффало
 5 : 2
20.11 04:00
Даллас – Айлендерс
5 : 2
20.11 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 1 ОТ
20.11 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
20.11 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
20.11 06:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
20.11 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

18 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 13 2.07
Витек Ванечек

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