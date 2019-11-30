«Каролина» уступила «Нэшвиллу», Свечников очков не набрал

«Каролина» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Это второе поражение «Харрикейнз» подряд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников? сыграл около 16 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Гримальди — 2 (Бонино), 8:15 — 0:1. Ярнкрок — 9 (Форсберг), 17:55 — 0:2. Уотсон — 4 (Экхольм, Дюшен), 23:28 — 0:3.

Вратари: Мразек — Ринне.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (12+9+10) — 28 (13+7+8).

Наши: Свечников (15.52/3/-1) — -.

30 ноября. Роли. PNC Arena.

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