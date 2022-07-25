«Каролина» подписала контракт с защитником Лагессоном

«Каролина» заключила контракт с защитником Вильямом Лагессоном. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год, сообщает сайт «Ураганов».

Зарплата на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Лагессон играл за «Эдмонтон» и «Монреаль».

Всего он провел 33 игры в регулярном чемпионате и набрал 5 (0+5) баллов. В его активе также 2 передачи в 11 играх АХЛ.