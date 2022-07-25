«Анахайм» продлил контракт с нападающим Лундестремом

«Анахайм» продлил контракт с нападающим Исаком Лундестремом. Соглашение рассчитано на два года, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Зарплата 22-летнего хоккеиста составит 1,8 миллиона долларов в год.

Ранее клуб не мог договориться об условиях соглашения с хоккеистом, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Для решения данного вопроса швед обратился в арбитраж.

В прошлом сезоне Лундестрем провел в регулярном чемпионате 80 матчей, в которых набрал 29 (16+13) очков.