"Каролина" обыграла "Сент-Луис", Свечников забросил в пустые ворота

"Каролина" обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Харрикейнз" одержал четвертую подряд победу.

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников установил окончательный счет, забросив в концовке в пустые ворота. Это его 15-й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Сент-Луис" - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Сундквист - 12 (Данн, Томас), 6:59 - 0:1. Уильямс - 18 (Песке, Нидеррайтер), 7:40 - 1:1. Фольк - 8 (Нидеррайтер, Ахо), 10:44 - 2:1. Данн - 9 (Марун, Томас), 22:13 - 2:2. Ахо - 26 (мен., Терявяйнен), 33:03 - 3:2. Стаал - 6 (Терявяйнен, Хэмилтон), 50:44 - 4:2. Свечников - 15 (п.в., Песке, Фольк), 58:59 - 5:2.

Вратари: Макэлхинни - Аллен (57:31 - 58:59).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 24 (8+7+9) - 23 (11+3+9).

Наши: Свечников (14.48/1/-1) - Барбашев (13.45/0/-1), Тарасенко (17.31/1/0).

2 марта. Роли. PNC Arena.