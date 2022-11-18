«Каролина» дома проиграла «Колорадо»

«Каролина» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил финн Арттури Лехконен.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Родригес — 6 (бол.), 7:20 — 0:1. Ахо — 8 (Нечас), 27:14 — 1:1. Ньюхук — 3 (Мэнсон, Джонсон), 34:20 — 1:2. Нечас — 8 (Слэвин), 50:23 — 2:2. Лехконен — 5 (Комфер, Тэйвз), 61:55 — 2:3.

Вратари: Раанта — Францоуз.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 48 (12+17+18+1) — 15 (5+6+2+2).

Наши: Свечников (20.17/7/-1) — -.

18 ноября. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.