Капризов стал третьим россиянином, набравшим 90 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов преодолел отметку в 90 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

26-летний россиянин отметился заброшенной шайбой в матче против «Колорадо». Теперь в активе Капризова 90 (42+48) очков в 71 матче сезона-2023/24. Он во второй раз в карьере набрал 90+ очков за один регулярный чемпионат.

Ранее отметку в 90 очков преодолели форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.