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Сегодня, 09:35

Капризов стал пятым игроком «Миннесоты» с 20 или более голевыми передачами в первых четырех сезонах за клуб

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) сделал 20-ю результативную передачу в сезоне-2023/24.

Российский форвард стал пятым игроком в истории «Уайлд», сделавшим не менее 20 голевых пасов в первых четырех и более сезонах в составе клуба.

Топ-5 хоккеистов «Миннесоты», отдавших не менее 20 голевых передач в первых четырех и более сезонах за клуб:

Райан Сутер — 8 сезонов

Матс Цуккарелло — 5

Зак Паризе — 5

Эрик Стаал — 4

Кирилл Капризов — 4

Также россиянин в матче с «Детройтом» отметился 13-й заброшенной шайбой.

26-летний Капризов провел провел 33 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 и набрал 33 (13+20) очка.

Зак Паризе
Кирилл Капризов
Райан Сутер
Эрик Стаал
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 33 24 9 49
2 Айлендерс 34 16 18 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Каролина 35 18 17 40
5 Вашингтон 32 17 15 39
6 Нью-Джерси 33 18 15 38
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 35 16 19 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 21 14 45
2 Виннипег 33 20 13 44
3 Даллас 33 20 13 44
4 Аризона 34 18 16 38
5 Нэшвилл 35 19 16 38
6 Сент-Луис 34 18 16 37
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 34 11 23 23
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 36 21 15 47
3 Лос-Анджелес 31 20 11 44
4 Сиэтл 36 13 23 35
5 Калгари 35 14 21 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 34 13 21 26
8 Сан-Хосе 35 9 26 21
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
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24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
28.12 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 4
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 3
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 1
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 4 : 3 ОТ
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 1 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 0 : 7
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 2 : 1
28.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 2 : 5
28.12 04:00
Миннесота – Детройт
 6 : 3
28.12 05:00
Чикаго – Виннипег
 2 : 1 ОТ
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 5 : 4 ОТ
28.12 05:30
Калгари – Сиэтл
 1 : 2
28.12 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 5 : 1
28.12 06:00
Анахайм – Вегас
 5 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 35 56
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 31 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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