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Капризов признан второй звездой матча с «Анахаймом»

05:51
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).

Россиянин отметился двумя результативными передачами. Первой звездой стал форвард форвард «Уайлд» Виктор Раск, третья звезда — вратарь «Дакс» Райан Миллер.

В текущем сезоне Капризов провел 54 матча в НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очка.

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