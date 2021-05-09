Капризов признан второй звездой матча с «Анахаймом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).

Россиянин отметился двумя результативными передачами. Первой звездой стал форвард форвард «Уайлд» Виктор Раск, третья звезда — вратарь «Дакс» Райан Миллер.

В текущем сезоне Капризов провел 54 матча в НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очка.