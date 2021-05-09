Две результативные передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Анахайм» со счетом 4:3.

В составе «Уайлд» две результативные передачи сделал Кирилл Капризов.

После этого матча «Миннесота» с 75 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 43 очками — на восьмой строчке.