Две результативные передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Анахайм»
05:44
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Анахайм» со счетом 4:3.
В составе «Уайлд» две результативные передачи сделал Кирилл Капризов.
После этого матча «Миннесота» с 75 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 43 очками — на восьмой строчке.
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