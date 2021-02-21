Капризов быстрее всех среди новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. 23-летнему россиянину в качестве новичка клуба потребовалось наименьшее количество игр, чтобы набрать 10 очков за карьеру в НХЛ.

Капризов набрал больше одного очка впервые с 14 января. Тогда он набрал 3 (1+2) очка в дебютной встрече за «Миннесоту» против «Лос-Анджелеса» (4:3). В 14 матчах НХЛ россиянин набрал 11 (3+8) очков.