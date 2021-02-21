Шикарный пас Кирилла Капризова в матче с «Анахаймом». Видео

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором голевой передачи на Виктора Раска в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1).

На счету Капризова 2 результативных передачи в матче против «Дакс». 23-летний россиянин набрал больше одного очка впервые с 14 января. Тогда он набрал 3 (1+2) очка в дебютной встрече за «Миннесоту» против «Лос-Анджелеса» (4:3).

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 11 (3+8) очков в 14 матчах за «Миннесоту».