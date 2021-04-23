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Капитан «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона

19:53
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Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин пропустит остаток регулярного сезона, сообщает официальный Twitter «красных крыльев» 23 апреля.

Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер Джефф Блэшилл. У 24-летнего американца травма верхней части тела. Через две недели будет сделано повторное обследование, возможно, хоккеист успеет восстановиться раньше.

В нынешнем сезоне НХЛ Ларкин провел 44 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.

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