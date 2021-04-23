Капитан «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона
19:53
Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин пропустит остаток регулярного сезона, сообщает официальный Twitter «красных крыльев» 23 апреля.
Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер Джефф Блэшилл. У 24-летнего американца травма верхней части тела. Через две недели будет сделано повторное обследование, возможно, хоккеист успеет восстановиться раньше.
В нынешнем сезоне НХЛ Ларкин провел 44 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.
Dylan Larkin will miss the remainder of the season, per Coach Blashill.— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) April 23, 2021
He will be reevaluated in two weeks. pic.twitter.com/1Qs55CWkOk
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