Капитан «Детройта» Ларкин пропустит остаток сезона

Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин пропустит остаток регулярного сезона, сообщает официальный Twitter «красных крыльев» 23 апреля.

Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер Джефф Блэшилл. У 24-летнего американца травма верхней части тела. Через две недели будет сделано повторное обследование, возможно, хоккеист успеет восстановиться раньше.

В нынешнем сезоне НХЛ Ларкин провел 44 матча, в которых набрал 23 (9+14) очка.

Dylan Larkin will miss the remainder of the season, per Coach Blashill.



He will be reevaluated in two weeks. pic.twitter.com/1Qs55CWkOk