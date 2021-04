СМИ узнали характер травмы Овечкина, полученной в матче с «Айлендерс»

Хоккейный инсайдер Тарик Эль-Башир 23 апреля на своей странице в Twitter сообщил о характере травмы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

По данным источника, у 35-летнего россиянина травма нижней части тела, и он в ближайшее время вернется на лед.

23 апреля во время матче регулярного сезона против «Айлендерс» (1:0) Овечкин покинул площадку в конце третьего периода, после чего не появлялся на льду ни в овертайме, ни в серии буллитов.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 43 матча, в которых набрал 42 (18+24) очка.

Ovechkin has a lower body injury and is day-to-day, per the #Caps. Team is scheduled for an optional practice on Long Island.