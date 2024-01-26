«Калгари» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» на своем льду проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Коламбус» набрал 39 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 47 очков.