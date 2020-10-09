«Калгари» активизировал переговоры с Броди

«Калгари» хочет сохранить в составе защитника Ти Джея Броди. Клуб активизировал переговоры по новому контракту с 30-летним канадцем, сообщает TSN.

Броди провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Флэймз». На его счету 634 матча и 266 (48+218) набранных очков.

Напомним, что по ходу прошлого сезона с Броди случился неприятный инцидент: хоккеист потерял сознание прямо на тренировке, после чего был срочно доставлен в больницу.

По последнему контракту Броди получал 4,65 миллиона долларов в год.