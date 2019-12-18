Источник: «Бостон», «Калгари» и «Питтсбург» интересуются Ковальчуком

«Бостон», «Калгари» и «Питтсбург» заинтересованы в приглашении российского нападающего Ильи Ковальчука, утверждает на своей странице в Twitter журналист Дэвид Пагнотта. 36-летний россиянин, с которым «Лос-Анджелес» расторг контракт, надеется найти новую команду на этой неделе и вернуться на лед как можно скорее.

По информации «СЭ», Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако россиянин хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.

Напомним, Ковальчук неиграет с 10 ноября и пропустил 18 матчей.