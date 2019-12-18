Источник: «Бостон», «Калгари» и «Питтсбург» интересуются Ковальчуком
«Бостон», «Калгари» и «Питтсбург» заинтересованы в приглашении российского нападающего Ильи Ковальчука, утверждает на своей странице в Twitter журналист Дэвид Пагнотта. 36-летний россиянин, с которым «Лос-Анджелес» расторг контракт, надеется найти новую команду на этой неделе и вернуться на лед как можно скорее.
По информации «СЭ», Ковальчук согласен подписать минимальный контракт, денежный фактор при переговорах не играет никакой роли. Однако россиянин хочет оказаться в команде, которая имеет шансы весной побороться за Кубок Стэнли.
Напомним, Ковальчук неиграет с 10 ноября и пропустил 18 матчей.
Told BOS, CGY, PIT among teams w/ interest. Kovalchuk hopes to sign this week & get back on ice ASAP, but of course no guarantees.— David Pagnotta (@TheFourthPeriod) December 17, 2019
Note: Kovalchuk can sign during the holiday roster freeze (applies to waivers/trades/loans), but a team must have open roster spot during freeze. https://t.co/Eo8v98QYnp