Илья Сорокин: «Василевский завяжет глаза, но все равно поймает все шайбы»

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в интервью «СЭ» поделился мнением о сэйвах голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского ловушкой из-за спины дальней от шайбы рукой.

— У меня позвоночник сразу выйдет из строя от таких изгибов, -отметил Сорокин. — Я пытался сделать это несколько раз, иногда даже получалось. Это движение не физиологичное. Андрей часто его использует, но не факт, что это поможет мне в такой же ситуации. Нужно чувствовать шайбу и свое тело. Возможно, Вася завяжет глаза и все равно поймает все шайбы. Он в порядке.

— Если вспомнить о его «сэйве скорпиона», могли бы так среагировать на шайбу (Василевский отразил летящую верхом шайбу ногой, падая на живот — прим. «СЭ»)?

— Я вообще сейчас много чего могу сказать. Но нужно выйти и показать. Это же все инстинкты. Андрей ждал и понимал, что шайба низом не пойдет — он просто взял и поднял ногу. Так получилось, что попало. Играл до конца — молодец.

«Василевский завяжет глаза, но все равно поймает все шайбы». Вратарь Илья Сорокин оценил коллег