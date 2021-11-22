Илья Самсонов стал второй звездой недели в НХЛ
21:08
Национальная хоккейная лиги назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.
Первой звездой стал форвард «Калгари» Джонни Годро. В четырех матчах нападающий набрал 7 (4+3) очков.
Второй звездой нвазван голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Он провел два матча, оба из которых отстоял на ноль. Россиянин в общей сложности отразил 56 бросков в этих играх.
Третье звездой выбран защитник «Колорадо» Кэйл Макар. На его счету 5 (2+3) очков в двух встречах.
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