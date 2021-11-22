«Рейнджерс» не ведут переговоры с Райаном Стромом о новом контракте

Будущее нападающего Райана Строма в «Рейнджерс» находится по вопросом. Клуб из Нью-Йорка не ведет никаких переговоров о подписании нового контракта с 28-летним форвардом, сообщает NY Post.

У «Рейнджерс» нет планов по новому соглашению с канадцем, который летом может стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне нападающий набрал 11 (2+9) очков в 14 матчах. По текущему контракта зарплата форварда составляет 4,5 миллиона долларов в год.