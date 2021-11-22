Прайс пока тренируется по индивидуальной программе

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пока не начал тренировки на льду и работает по индивидуальной программе. Он занимается в тренажерном зале, чтобы восстановить физическую форму, сообщает журналист Рено Лавуа.

34-летний голкипер добровольно принял участие в программе НХЛ/НХЛПА помощи игрокам, отсутствуя в команде с 7 октября.

Вратарь пропустил предсезонные сборы в этом году из-за артроскопической операции по удалению мениска.