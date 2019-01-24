Илья Геркус: "О феноменах, подобных Овечкину, десятки лет спустя будут слагаться легенды"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выразил восхищение игрой нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Он подчеркнул, что очень рад жить в эпоху его спортивных достижений.

– Этой ночью Овечкин забросил очередную шайбу, что позволило ему набрать в НХЛ уже 1179 очков – по этому показателю Александр сравнялся с Сергеем Федоровым, который до сего момента был рекордсменом среди россиян! – написал в своем Инстаграме Геркус. – Позапрошлой ночью Овечкин оформил свой 23-й хет-трик в НХЛ, выйдя на 10-е место по этому показателю в истории лиги. А ведь впереди в карьере Александра еще огромное количество матчей и крушение новых (старейших для лиги) рекордов! Браво, Александр Великий!

В наше время – время феноменальных потоков информации – зачастую мы не успеваем оценить по-настоящему исторические события. И все же иногда стоит остановиться на мгновение и задуматься: в какой же классный период мы живем! О феноменах, подобных Овечкину, десятки лет спустя будут слагаться легенды. Мы же с вами – счастливчики, так как видим все это воочию.⠀

Те же слова можно сказать и о Месси с Роналду. Это ведь Пеле и Марадона нашего времени, противостояние двух стихий наяву. О них уже сняли с десяток фильмов, а снимут еще больше! Мы же с вами имеем счастье следить за настоящими легендами в реальном времени. Наслаждайтесь этим фактом, друзья! Цените свою эпоху.