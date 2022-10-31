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Сегодня, 18:27

Игроки «Вашингтона» Оши и Карслон получили травмы в матче с «Нэшвиллом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ти Джей Оши и защитник Джон Карслон пропустят предстоящий матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает журналист Саманта Пелл.

Отмечается, что Оши выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, которую он получил в матче против «Нэшвилла».

Карлсон тоже получил травму в игре против «Предаторз», но у него менее серьезное повреждение.

В нынешнем сезоне Оши провел 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

На счету Карлсона 6 (2+4) очков в тех же 9 матчах.

Джон Карлсон
Ти Джей Оши
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Вегас – Виннипег
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 18
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 10 16
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 10 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 9 7
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

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Эдмонтон

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Крэйг Андерсон

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